W Szubinie szalona zabawa w rytm przebojów PRL-u. Do Nocy Muzeów szykują się teraz: Nakło, Koronowo i Solec Kujawski

Wszystko przez to, że pracownikom muzeum udało się wciągnąć mieszkańców, ale także lokalne Vip-y, w przygotowanie i przeprowadzenie tego wydarzenia. Od miesięcy prowadzono w muzeum zbiórkę ubrań sprzed lat. Odzew był duży. Szubiniacy chętnie przewietrzyli szafy.

Opowieść o kultowych zespołach, które brylowały na szubińskiej scenie w latach 60, 70 i 80, tańce przy hitach z lat PRL-u, wystawa zabytkowych pojazdów, pokaz mody sprzed lat, przekąski królujące niegdyś na prywatkach - to tylko niektóre atrakcje niesamowitej „nocy”, na którą zaprosiło mieszkańców Muzeum Ziemi Szubińskiej. I choć muzyka już ucichła wciąż się w mieście mówi o tej imprezie i komentuje to co się podczas niej wydarzyło.

Porwani do zabawy

- Część występujących osób założyła podczas Nocy Muzeów właśnie te stroje lub wypożyczone od Agnieszki Kluzińskiej, która przed pokazem wprowadzała w stylizacje ostatnie poprawki - wyjaśnia Kamila Czechowska, dyrektor muzeum. To ona czuwała nad całością i pełniła rolę konferansjera.

Do PRL-owskiej scenerii dopasowali się także niektórzy z widzów przywdziewając na imprezę kreacje retro. Tańczono w rytm dawnych przebojów Andrzeja Zauchy, Urszuli Sipińskiej, Alicji Majewskiej, Danuty Rinn czy zespołu Partita. Do tańca grał duet Gosia i Piotr oraz zespół Edraanta.

Kolejne zaproszenia

Kto nie ma jeszcze dość zabawy wybrać się może na muzealne imprezy do miast w okolicy. Już w najbliższą sobotę 18 maja na Noc Muzeów zapraszają placówki w Nakle i Solcu Kujawskim.

Na cysterskim szlaku

W Koronowie Noc Muzeów w piątek 24 maja.

- Pragniemy przejść śladem dziedzictwa cysterskiego i przybliżyć państwu jak wyglądało życie w cysterskim klasztorze czy na dworze opata, ale przede wszystkim to co do dziś po cysterskiej działalności pozostało - informują organizatorzy wydarzenia.

Zbiórka chętnych o godz. 18 na Placu Zwycięstwa. Przewodnik poprowadzi uczestników eskapady przez Grabinę, ogrody cysterskie do zabudowań klasztornych i kościelnych, by na koniec dotrzeć do bazyliki. W planach wycieczki jest także wizyta w Izbie Muzealnej Ziemi Koronowskiej. Polecamy!