W Tucholi pięściarze walczyli dla Wiktorka Rybickiego podczas Gali Boksu. Ależ to były emocje! Zdjęcia cz. 2

Pomysł organizacji wydarzenia wsparł Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi. Objął galę patronatem honorowym i przyznał fundusze na jej organizację. Inicjatywa zrodziła się z bokserskiej pasji Mikołaja Brzezińskiego. Boksem zajmuje się 6 lat i mimo młodego wieku zdążył odnieść sukcesy w boksie olimpijskim na arenie krajowej - był dwukrotnym mistrzem Polski w wadze do 86 kg i wicemistrz Polski do 86 kg U-18.

Organizatorami wydarzenia było dwóch młodych i pełnych energii ludzi - bokser Mikołaj Brzeziński i przedsiębiorca Jarosław Kiełbasa. To dzięki ich zaangażowaniu w hali widowiskowo-sportowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi odbyła się Charytatywna Gala Boksu Olimpijskiego.

Gala boksu w Tucholi

Dochód trafi niemal w całości na leczenie i rehabilitację Wiktorka Rybickiego cierpiącego na FAS, czyli Alkoholowy Zespół Płodowy. Jest to nieuleczalna choroba o podłożu neurologicznym. Chłopiec jest dzieckiem adoptowanym przez małżeństwo z Tucholi, które obdarzyło go miłością i troską o jego zdrowie i - jak to tylko możliwe - prawidłowy rozwój.