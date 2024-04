W tym więzieniu odsiadywała wyrok Dagmara Kazimierska - zdjęcia. "Chryste, do czego ja doszłam" [30.04.2024 r.]

Kryminalna przeszłość Dagmary Kaźmierskiej

- Krzyczała, szarpała za włosy, biła z otwartej ręki, po brzuchu, ale tak, by nie zostawić śladów na twarzy – zeznała ofiara.

Dagmara Kaźmierska w 2009 roku została skazana na karę więzienia za "działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji". W zakładzie karnym spędziła 14 miesięcy. Niedawno serwis Goniec ujawnił kolejne tajemnice z mrocznej przeszłości celebrytki w reportażu „Mroczne tajemnice Królowej Życia. Jak gwiazda Polsatu kazała zgwałcić Marysię”. Zostały opublikowane zaznania jednej z ofiar.

W tym więzieniu odbywała karę Dagmara Kazimierska - zdjęcia

Dagmara Kaźmierska za swoje przewinienia trafiła do Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu. Miała przejść tam prawdziwą przemianę. Jak donosi serwis Fakt, naczelnik więzienia wystawił pozytywną opinię o osadzonej. Była pięciokrotnie nagrodzona regulaminowo, nie była karana dyscyplinarnie, nie uczestniczyła w podkulturze przestępczej i prezentowała krytyczne podejście do popełnionych przestępstw.