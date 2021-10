W Więcborku 15-latek przyszedł do szkoły pijany. Potem trafił do szpitala

Niepełnoletni uczeń jednej z więcborskich szkół średnich przyszedł na zajęcia lekcyjne pod wpływem alkoholu. Stan 15-latka zauważył nauczyciel. Do szkoły została wezwana policja i pogotowie. Rzeczniczka policji wiele szczegółów w tej sprawie nie zdradza.

- W poniedziałek, 18 października, Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim otrzymała zgłoszenie, że 15-letni uczeń jednej ze szkół znajduje się pod wpływem alkoholu. Zdarzenie miało miejsce podczas zajęć lekcyjnych i zauważył to nauczyciel. Podjęliśmy interwencję i z naszej strony taka informacja zostanie skierowana do sądu rodzinnego i nieletnich, który podejmie dalsze decyzje w tej sprawie – mówi asp. Małgorzata Warsińska, oficer prasowy KPP w Sępólnie.

Chłopiec czuł się bardzo źle i trafił do szpitala. Policja nie zdradza, w jaki sposób doszło do upojenia i skąd 15-latek miał alkohol. Nie wiadomo też, ile miał promili alkoholu we krwi.

Próbowaliśmy skontaktować się z dyrekcją szkoły. W sekretariacie usłyszeliśmy, że dyrektor jest nieobecny, a jego zastępca ma zajęcia. Gdy pani wicedyrektor skończyła je, nie skontaktowała się z nami, my również już jej nie zastaliśmy w placówce.