W Złotopolu w gminie Lipno odtwarzane są dawne zwyczaje wsi. Zorganizowano wykopki

Mieszkańcy sołectwa Złotopole w powiecie lipnowskim odtwarzają dawne zwyczaje na wsi i pokazują, jak dawniej pracowano w polu. Po młóceniu zboża młocarnią przyszedł czas kopanie ziemniaków.

Praca w polu jeszcze kilkanaście lat temu wyglądała zupełnie inaczej. Wieś bardzo się zmienia i nikt już nie gospodaruje na kilku hektarach ziemi. Teraz gospodarstwa są duże i wyspecjalizowane. Dawniej w każdym były krowy, świnie, drób. Nikt też na wsi nie kupował mleka czy jajek. Wykopki ziemniaków ciągnęły się długo, a sąsiedzi pomagali sobie wzajemnie. Nikt w pojedynkę nie dał rady. Trzeba je było wykopać, zebrać, powozić i zakopcować. Teraz na pole wjeżdża duży kombajn i po kłopocie. Szybko i sprawnie!

By młodzi poznali pracę na roli!

Młodzi ludzie mają coraz mniejsze pojęcie o tym, jak dawniej wyglądały prace polowe. By mogli się przekonać, jak pracowali ich dziadkowie organizuje się takie polowe inscenizacje. Duże i profesjonalne odbywają się w skansenach, gdzie nad ich przebiegiem czuwają fachowcy. Jednak ludzie sami również się organizują, by rzeczywistość sprzed kilkudziesięciu lat nie poszła w całkowite zapomnienie. Tak dzieje się w sołectwie Złotopole w powiecie lipnowskim. Tam mieszkańcy postanowili odtworzyć cały rok na wsi i świetnie im to wychodzi. W ubiegłym roku na jesieni zorganizowali tradycyjne kiszenie kapusty, a w tym zabrali się za wykopki. Motorem napędowym tych działań jest sołtys Jarosław Kryst.