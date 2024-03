W życiu nie byłem bardziej zaskoczony - memy po meczu Polska - Estonia

W 27. minucie sytuacja dla Polaków stała się jeszcze lepsza, bo po dwóch żółtych kartkach z boiska wyleciał Maksim Paskotsi . Niestety, mimo wielkiej przewagi nie udało się do przerwy powiększyć prowadzenia.

Ostatnie 20 minut to była demolka rywali w wykonaniu Polaków. Najpierw kapitalnym strzałem zza pola karnego popisał się Piotrowski. Były gracz Chemika Bydgoszcz i Wdy Świecie do asysty dołożył piękną bramkę. Potem był popis Zalewskiego, po jego strzale piłkę do własnej bramki skierował Karol Mets, a po chwili asystował przy golu Sebastiana Szymańskiego.