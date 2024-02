Wakacje kredytowe w 2024 roku - co dalej? Ich los jest niepewny. To może być w zamian!

Cytowany przez PAP Andrzej Domański, minister finansów, został zapytany w Programie 1 Polskiego Radia o to, dlaczego rząd nie przyjął tego projektu.

"Wakacje kredytowe są bardzo drogie"

Wakacje kredytowe - projekt utknął w Sejmie

Nowe założenia mają być zaprezentowane wiosną. Jednak, jak podkreślił Domański "mówimy o potencjalnym uatrakcyjnieniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jeśli chodzi o same tzw. wakacje kredytowe, trwa analiza scenariuszy".

- To Fundusz Wsparcia Kredytobiorców był i jest jedynym, systemowym rozwiązaniem dla osób, które naprawdę mają problemy ze spłatą rat hipotecznych, ale i w tym przypadku planowane są zmiany, by był bardziej dostępny dla klientów - mówił na tej konferencji Tadeusz Białek, prezes ZBP.

Los wakacji kredytowych stał się niepewny, co wpisuje się w narrację banków, które skarżą się na wysokie koszty programu poprzedniego rządu. Według danych ZBP, zaprezentowanych na niedawnej konferencji prasowej, koszty wakacji kredytowych za 2022-2023 roku wyniosły łącznie około 15 mld zł, w tym 12,9 mld zł dotyczyło 2022 roku, a 2,1 mld zł 2023 roku.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - zmiany

Rząd proponuje zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Planowane jest obniżenie wskaźnika RdD, czyli stosunku raty kredytu do dochodu, uprawniającego do skorzystania z FWK - z obecnych 50 do 40 procent.