Walka o pracowników branży IT będzie w przyszłym roku trwała, a ci mają konkretne wymagania

Trendom jakie czekają branże informatyczną w przyszłym roku przyjrzała się polska firma No Fluff Jobs. Z jej oglądu wynika, że blisko 40 proc. programistów i programistek chciałoby udać się na workation (połączenie pracy zdalnej z podróżowaniem), a nie ma obecnie takiej możliwości. Prawie wszyscy chcą pracować zdalnie lub hybrydowo, a wśród pożądanych benefitów widnieją m.in. 4-dniowy tydzień pracy czy pakiet medyczny dla zwierząt.

– Nadchodzący rok dla branży IT może zacząć się burzliwie – wiele organizacji wciąż będzie działać na okrojonych budżetach, ale w średnim i długim terminie zapotrzebowanie na specjalistów i specjalistki IT wcale nie maleje. W pierwszej połowie 2022 roku na portalu No Fluff Jobs odnotowaliśmy wzrost liczby ofert o 96,55 procent w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej - komentuje Tomasz Bujok, CEO w No Fluff Jobs.