Zatrzymywanie prawa jazdy jest niezgodne z Konstytucją. Co będzie teraz?

Tak orzekł jednogłośnie Trybunał Konstytucyjny. Teraz zapewne trzeba będzie zmienić przepisy decydujące o zatrzymywaniu praw jazdy. Zanim to nastąpi policja nadal będzie mogła robić to, co dotąd.

A takich sytuacji jest mnóstwo. Sprawdźmy statystyki policyjne z Kujawsko-Pomorskiego… Jak informuje nas nadkom. Przemysław Słomski z zespołu prasowego komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy od początku tego roku do 30 listopada za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km na godz. zatrzymano 916 praw jazdy, a dla porównania w tym samym okresie roku ubiegłego 1819.

Kierowcy zdjęli więc nogę z gazu, aczkolwiek zapewne nie z powodu obaw przed czasową utratą uprawnień, ale obowiązujących od 1 stycznia tego roku zaostrzonych mandatów, zaś od 17 września podwyższenia punktów karnych za wykroczenia.