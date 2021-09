Walka o wodę dla Kujaw i Pomorza. Podpowiedz, jak może jej przybyć, bo trwają konsultacje

Dokumenty planistyczne są podstawą dla podejmowania strategicznych decyzji o kształtowaniu zasobów wodnych w Polsce - gospodarowania nimi dbałości i poprawę ich czystości. Dobry stan wód – wedle Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej – mieliśmy osiągnąć już w roku 2015, ale nawet teraz droga do tego jest daleka.

- Aktualizacja kluczowych dla gospodarowania wodami planów przygotowywana jest dla 9 dorzeczy w całej Polsce, w tym oczywiście dla Odry i stanowiącej jej dopływ Noteci. Wszystkie uwagi do tych obszernych planów zostaną rozpatrzone, a ostateczny tekst będzie wydany przez ministra w formie rozporządzenia - mówi Małgorzata Bogucka- Szymalska, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury.

- Bardzo zależy nam na tym, aby stan naszych wód systematycznie poprawiał się i abyśmy mogli retencjonować jej coraz więcej – zapewnia dr inż. Grzegorz Smytry, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” w Bydgoszczy. - Niestety nasz region, zwłaszcza jego południowa część, cierpi na deficyt opadów, a zatem musimy zatrzymać jak najwięcej wody. W skali kraju do 2027 roku zasoby retencjonowanej wody mają się zwiększyć z 6,6 do 15 procent. Ale porównajmy tę wielkość do sytuacji Hiszpanii, która retencjonuje aż 49 procent zasobów wodnych. Tam funkcjonuje 1900 sztucznych zbiorników, a w Polsce zaledwie 100.