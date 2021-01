Waloryzacja 500 Plus w 2021 roku - pomysł podwyżki świadczenia. Minister odpowiada [27.01.2021]

Pytanie o waloryzację 500 plus co jakiś czas powraca. Rosnąca inflacja obniża realną wartość 500 plus. Program zaczął obowiązywać w lipcu 2016 roku. Według businessinsider.com.pl, przez kolejne trzy i pół roku inflacja zmniejszyła tę kwotę o 8 proc. do 460 zł na koniec 2019 roku. Obecnie z powodu inflacji realna wartość świadczenia spadła do zaledwie 438 zł.

Emerytury i renty są waloryzowane co roku. Temat waloryzacji świadczenia 500 plus i podniesienia kwoty przyznawanej na dziecko do 600 zł wraca coraz częściej.

500 plus 2021 - waloryzacja możliwa?

W wywiadzie dla "Super Expressu” minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg ponownie była pytana o to, dlaczego świadczenie 500 plus nie jest corocznie waloryzowane, np. o wskaźnik inflacji, a także czy rząd planuje w przyszłych latach wprowadzić waloryzację 500 plus.

- Rząd nie pracuje na rozwiązaniem polegającym na waloryzacji programu 500 plus - odpowiedziała Marlena Maląg.

Dodała, że rodziny o najniższych dochodach otrzymują również inne świadczenia. Jakie świadczenia można dostać na dziecko w 2021 roku? Poznaj szczegóły w poniższej galerii.