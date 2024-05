Waloryzacja emerytur 2024 - nawet 5 tysięcy złotych zysku! Takie są różnice rok do roku [4.05.2024] S

Za nami marcowa waloryzacja emerytur, która doprowadziła do zwiększenia minimalnej kwoty świadczenia z 1 588,44 zł do 1 780,96 zł brutto. Z informacji ZUS wynika, że największy wzrost emerytury sięgnął 5 261 zł, co stanowi absolutny rekord.