Warszawa (jak zwykle) wie lepiej jak zagłosować - komentuje Adam Willma

W lutym na spotkaniu z mieszkańcami Morąga było tak: „Musimy przywrócić rangę samorządu terytorialnego. (…) Do tego potrzebny jest samorząd uczciwy, niezależny w dużym stopniu od władzy centralnej i zasobny na tyle, na ile to jest możliwe - w środki i narzędzia”.

A tymczasem posłuchajcie o tym, co dzieje się w wielkim gmachu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Posłuchajcie, bo niedawno wprowadziliśmy was w błąd i musimy się wytłumaczyć.

Bucha wieść, że wybór zablokowała Warszawa, która nalega, aby wcisnąć do zarządu kogoś z Lewicy. Problem w tym, że nikt z Lewicy nie dostał się do kujawsko pomorskiego sejmiku (wynik zbliżony do Konfederacji). OK, zadecydowała metoda d’Hondta - ta sama, którą poparli kiedyś posłowie lewicy.