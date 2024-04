A wszystko za sprawą systemu d’Hondta, który stosuje się w wyborach do wszystkich gmin liczących więcej niż 20 tys. mieszkańców . W przypadku mniejszych gmin wybór jest prosty. W myśl ordynacji większościowej wygrywają po prostu ci, którzy zdobędą najwięcej głosów. Wystarczy, jeśli liczba głosów oddanych na kandydata przewyższa liczbę głosów na pozostałych kandydatów. Nie ma wymogu, żeby przekraczała połowę ogólnej liczby głosujących.

Zabójcze progi

W gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców (w tym miast na prawach powiatu) wymogów jest więcej. Na liście musi być nie mniej niż 35 proc. przedstawicieli każdej płci. Przede wszystkim jednak głosujemy tu na listy, więc kluczem jest to, czy komitet przekroczy próg 5 proc. we wszystkich okręgach (!). Mandaty dzielone są na tej samej zasadzie jak w przypadku wyborów do Sejmu - metoda d’Hondta. W praktyce metoda ta daje fory największym komitetom. Największym, czyli w praktyce tym, które posiadają największe fundusze. A te są na ogół w dyspozycji partii politycznych. Partie posiadają również biura i etatowych pracowników, na pomoc których można liczyć.