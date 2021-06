Ważne zmiany w telefonie alarmowym. Dzwonisz na 998 - odzywa się operator numeru 112

Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, przypomniał na wczorajszej konferencji prasowej, iż w ostatnich latach na 112 przełączono telefony kierowane do policji (na nr 997) oraz do pogotowia ratunkowego (999). Teraz przyszedł czas na nr 998 do straży pożarnej.

Te numery nie znikają, ale każdy obywatel telefonujący właśnie na jeden z nich, będą przełączany na 112, po czym operator w centrum w Bydgoszczy będzie kontaktował się z odpowiednią służbą, aby ta dysponowała na miejsce zdarzenia „siły i środki”.

Najważniejszy numer na świecie

- 112 jest najważniejszym numerem alarmowym na całym świecie i Polska w ramach umów międzynarodowych musiała ujednolicić system wzywania pomocy – powiedział wojewoda.