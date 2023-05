We Włocławku zakończono budowę peronu nr 1! Tak wygląda po przebudowie [zdjęcia]

Modernizacja peronu nr 1 na dworcu PKP we Włocławku rozpoczęła się w styczniu 2023 roku. Za inwestycję odpowiada spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Zakończenie przebudowy peronu planowano na kwiecień 2023 roku. Od kilku dni pociągi zatrzymują się już przy nowym – wyższym peronie, dzięki czemu podróżni mogą wygodniej wsiadać do pociągów. W ramach zadania zaplanowano także remont w przejściu podziemnym. Te prace są kontynuowane.

Nowy peron nr 1 we Włocławku jest już gotowy

Nowy peron nr 1 we Włocławku powstał w ramach zadania pn. „Rewitalizacja infrastruktury pasażerskiej na stacji Włocławek – etap 1: peron nr 1 i przejście podziemne w km 54,819 linii nr 18”. Wyłonionym w przetargu wykonawcą zadania jest Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. z Gdańska. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują prace za kwotę blisko 9 mln zł netto ze środków budżetowych.

- Przebudowany peron przydworcowy ułatwia podróże koleją ze stacji Włocławek w kierunku Torunia, Bydgoszczy oraz Łodzi. Wyższa konstrukcja umożliwia wygodniejsze wsiadanie do pociągów. Zamontowano tablice informacyjne oraz czytelne oznakowanie, pomocne w orientacji na stacji. Jest również nowe, jaśniejsze oświetlenie – informuje Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na dworcu PKP we Włocławku trwają prace w przejściu podziemnym

- Wymienione zostaną okładziny ścian i sufitu, które będą dostosowane do estetyki budowanego dworca kolejowego. Przejście zyska nową izolację i odwodnienie, oświetlenie oraz tablice informacyjne. Zakończenie prac w przejściu planowane jest w sierpniu – poinformował nas Bartosz Pietrzykowski.

W planach jest przebudowa i podwyższenie peronu nr 2 we Włocławku

PKP PLK S.A planują także przebudowę i podwyższenie peronu nr 2, wydłużenie peronu nr 1 do 300 metrów oraz zabudowę windy z przejścia podziemnego na peron nr 2. Na razie nie wiadomo kiedy rozpocznie się ten etap prac. Prace mają zostać zrealizowane po zapewnieniu środków finansowych na ten cel.

- Przygotowana w ramach zadania dokumentacja projektowa obejmuje także kolejny etap prac na stacji Włocławek. Po zapewnieniu środków finansowych przebudowany zostanie peron nr 2, a peron nr 1 zostanie wydłużony do 300 metrów. Dostęp z przejścia podziemnego na peron nr 2, zwłaszcza osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się, zapewni winda – dodaje Bartosz Pietrzykowski.

Pasażerowie zadowoleni są ze zmiany jaka zaszła na dworcu PKP we Włocławku. Podwyższony peron znacznie ułatwia bowiem wsiadanie i wysiadanie z pociągu, co jest szczególnie istotne dla seniorów, osób mających trudności z poruszaniem się, czy podróżujących z dziećmi oraz wózkami dziecięcymi. Pasażerowie zwracają jednak uwagę na brak zadaszenia na peronie, na co liczyli w związku z remontem.