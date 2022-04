Wędrówka z PTTK. Tak wygląda Raciążek niedaleko Tucholi. Jest zamek i piękny kościół!

Spotkanie turystów nastąpi o godz. 7.45 na dworcu PKP Toruń Główny, skąd o godz. 7.57 wyjadą pociągiem do stacji Nieszawa – Waganiec (kierunek Włocławek). Trasa wyprawy będzie wiodła z Wagańca przez Przypust, Nieszawę, Podole, Raciążek do Ciechocinka. Długość całej trasy wyniesie około 18 km. Pokieruje nią przodownik turystyki pieszej PTTK Hanna Czech .

Fascynująca historia Raciążka

Jak informuje Henryk Miłoszewski, prezes OM PTTK w Toruniu - wieś Raciążek wzmiankowana była po raz pierwszy w 1065 roku w tzw. falsyfikacie mogileńskim. W 1250 roku należała do biskupów kujawskich, którą w dokumencie wymienił książę kujawski i łęczycki Kazimierz. Raciążek przez cały okres przynależności do biskupów do 1772 roku był głównym ośrodkiem tzw. klucza raciąskiego dóbr ziemskich biskupstwa kujawskiego. Oprócz Raciążka w kluczu raciąskim znajdowały się: Brzoza, Siarzewo, Chlewiska, Straszewo, Turzno, Mleczkowo, Przybysław, Podole, Brzeźno, Niestuszewo, Dąbrowa oraz Tupadły.