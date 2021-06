Welconomy 2021 w Toruniu. "Hybrydowa konferencja ma plusy", wskazuje Jacek Janiszewski Ewelina Sikorska

Dr Jacek Janiszewski stoi na czele Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, które organizuje Welconomy Jacek Smarz

Już 21 czerwca w grodzie Kopernika stawią się reprezentanci środowiska biznesu, nauki i polityki. Okazja do spotkania? Welconomy Forum in Toruń 2021. - Wtorek, to dzień online - wskazuje dr Jacek Janiszewski.