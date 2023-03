Wiatrak w Chrośnie - od ruiny do nagrody. Wyróżnienia za troskę o zabytki przyznane

Wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków Hereditas Saeculorum i nagrody za najlepsze projekty muzealne Musejon wręczyli wicemarszałek Zbigniew Ostrowski i przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska. Uroczystość odbyła się w Hotelu 1231. Nagrodę Hereditas Saeculorum przyznano za restaurację wiatraka w Chrośnie a także prace wykonane w Hotelu Eter (dawny szpital-przytułek św. Jakuba, przy ul. Szpitalnej 4 w Toruniu) oraz Hotelu 1231 . Z kolei główna nagroda Musejon trafiła do Muzeum Okręgowego w Toruniu za nową wystawę stałą w Muzeum Twierdzy Toruń, Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy za publikację „120 lat bydgoskich wodociągów i kanalizacji (1900-2020) z perspektywy Muzeum Wodociągów” oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku za projekt "Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy"

Wiatrak i hotele

Wiatrak w Chrośnie koło Kruszwicy powstał w 1634 roku. Z tamtego czasu pochodzi drewniana konstrukcja wiatraka , natomiast górna jest pozostałością przeróbki w 1857. Co ciekawe, wiatrak wybudowano nie w Chrośnie, ale w Rożniatach pod Kruszwicą. Dopiero w 1890 roku Jan Kruszyński przeniósł go na obecne miejsce. W 1918 roku właścicielem „koźlaka” został Ludwik Gustaw, po którym odziedziczył go syn - Kazimierz. Wiatrak mielił mąkę nieprzerwanie aż do lat 70. ubiegłego wieku. W 1971 roku sprawna maszyneria wiatraka była elementem scenografii filmu "Antek". Dopiero w w 1973 roku, po śmierci właściciela, skrzydła przestały się obracać. Od tego czasu stan zabytku pogarszał się z dekady na dekadę. W ostatnich latach „Gustaw” (nazwa pochodziła od właściciela) był już praktycznie ruiną, a w rejestrze na portalu poświęconym wiatrakom figurował jako „zniszczony”.