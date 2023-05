Więcbork. Wymiana wszystkich „kopciuchów” do końca 2023 roku? Burmistrz Kuszewski: - To utopia

Jak dodaje włodarz, mieszkańcy budynków wielorodzinnych nie mogą skorzystać z programu „Ciepłe mieszkanie” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na wymianę źródeł ciepła. Cztery lata temu nikt nie przewidział też perturbacji związanych z gazyfikacją miasta, ceny energii, węgla i wojny w Ukrainie, z wszystkimi konsekwencjami, jakie ona niesie. Samorząd zamierza zatem interweniować wobec tego problemu.

- Jako burmistrz Więcborka wystąpiłem do konwentu powiatu sępoleńskiego, by się tym zająć. Zapadła decyzja, że jako konwent powiatu wystąpimy do sejmiku województwa, konwentu burmistrzów i konwentu wójtów o zmianę tej uchwały i wydłużenie tego terminu. Mamy świadomość, jak wielkim obciążeniem jest to dla mieszkańców, a na dziś spełnienie wszystkich kryteriów jest nierealne – informuje burmistrz Kuszewski. - Musimy pamiętać, że społeczeństwo ubożeje, wydatki na energię, źródła ciepła wzrastają, więc chcemy już teraz zapobiegać negatywnym konsekwencjom niedostosowania się do zapisów uchwały sejmiku województwa – dodaje.