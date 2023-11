Więcej mieszkanek regionu skorzysta z bezpłatnej mammografii i cytologii. Zmiana kryterium wieku

W 2023 roku (do 20 listopada) w Kujawsko-Pomorskiem z programu profilaktyki raka piersi skorzystało ponad 54,6 tys. kobiet.

- Do udziału w programie nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy, że panie spełniające kryteria zgłoszą się do poradni lub mammobusu, w których można wykonać profilaktyczną mammografię. Jeśli nie kwalifikują się do programu profilaktyki raka piersi, mogą wykonać USG piersi lub mammografię na podstawie skierowania od lekarza specjalisty - ginekologa lub onkologa" - mówi Barbara Nawrocka, rzecznik K-P OW NFZ w Bydgoszczy.