Wielka Środa 2023 - co oznacza ten dzień? Czy trzeba iść do kościoła? To wspomnienie dnia, w którym Judasz sprzedał Jezusa

Wielka Środa w 2023 roku przypada 5 kwietnia. W ten czwarty dzień Wielkiego Tygodnia chrześcijanie wspominają, jak Judasz za trzydzieści srebrników sprzedał Jezusa Chrystusa. Wielka Środa to dzień szczególny dla każdego katolika w okresie duchowego przygotowania do Wielkanocy. Wiele osób zastanawia się, czy w Wielką Środę trzeba iść do kościoła. Wyjaśniamy, czy 5 kwietnia - Wielka Środa - to dzień obowiązkowego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Wielka Środa- co oznacza ten dzień?

Środa 5 kwietnia 2023 roku to Wielka Środa, czwarty dzień Wielkiego Tygodnia. W Wielką Środę warto już nie zajmować się porządkami i nie biegać po sklepach, ale przygotowywać się do głębokiego wejścia w Triduum Paschalne. Czytaj także: Triduum Paschalne - co to znaczy? Kiedy trzeba iść do kościoła? Oto tradycje na Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę W Wielką Środę w liturgii chrześcijańskiej wspominany jest moment, gdy Judasz, jeden z uczniów Jezusa Chrystusa zdradził go i sprzedał za trzydzieści srebrników. Apostołowie w tym dniu przygotowywali się do święta Paschy, które miało odbyć się następnego dnia. Wielka Środa to także dzień poświęcony pojednaniu, czas, by się udać do konfesjonału na spowiedź.

W Wielką Środę odczytywany jest fragment z Ewangelii św. Mateusza. "Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: "Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam". A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać". W Wielką Środę w kościołach odprawiana jest przez duchownych tzw. ciemna jutrznia, czyli głośne odmawianie brewiarza - modlitw przeznaczonych na poszczególne pory każdego dnia. W Wielką Środę msze święte są odprawiane jak każdego dnia zaś po ostatniej usuwa się z naczyń wodę święconą. Wiele osób zastanawia się, czy 5 kwietnia w Wielką Środę trzeba iść do kościoła? Czy 5 kwietnia wiernych obowiązuje uczestnictwo we Mszy świętej? O tym, czy uczestnictwo we mszy 5 kwietnia - w Wielką Środę - jest obowiązkowe, decyduje kanon 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Czytamy w nim: "Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych".

Wielka Środa w kościele rzymskokatolickim nie jest świętem nakazanym. Oznacza to, że w tym dniu katolicy nie mają obowiązku wzięcia udziału w mszy świętej.[/b] Co to oznacza w praktyce? Osoby wierzące nie mają obowiązku uczestniczenia 5 kwietnia we Mszy Świętej. Katolicy nie muszą obowiązkowo iść do kościoła, ani uczestniczyć we mszy świętej.

Czy w Wielką Środę 5 kwietnia trzeba iść do kościoła?

5 kwietnia to Wielka Środa. 5 kwietnia nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Wśród wiernych pojawia się pytanie, czy trzeba 5 kwietnia iść do kościoła? Czy jest to dzień obowiązkowego uczestnictwa we Mszy Świętej? Wyjaśniamy. Wielka Środa nie jest to święto nakazane. Oznacza to, że 5 kwietnia wierni nie są zobowiązani do czynnego uczestnictwa we Mszy Świętej. W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego - czytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami kościelnymi, obowiązek uczestniczenia we Mszy Św. obowiązuje tylko we wskazane dni, które znalazły się na tzw. liście świąt nakazanych. Znajdują się na niej następujące dni: wszystkie niedziele

1 stycznia (Nowy Rok) - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

6 stycznia - Święto Trzech Króli

Boże Ciało - obchodzone w czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej

15 sierpnia - Matki Boskiej Zielnej

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych

25 grudnia - Boże Narodzenie

Zobacz też: Tak zrobisz błyskawiczny zakwas na żurek. Oto prosty domowy przepis krok po kroku - idealny na Wielkanoc