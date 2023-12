Wielkie pieczenie pierników 2023 w ZSN w Piechcinie. Jubileusz Klubu Wolontariatu Razem

- Całkowity dochód z akcji, bo to tak naprawdę jest podsumowanie dwunastu miesięcy pracy na rzecz drugiego człowieka, jest przeznaczone na zorganizowanie wigilii świątecznej dla naszych podopiecznych, na zorganizowanie paczek świątecznych, a także na zorganizowanie ferii dla dzieci ze świetlic wiejskich i domów dziecka, którymi się opiekujemy od dwudziestu lat - powiedziała nam Renata Koszczewska-Smutek, dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie.

Wspomniane przez panią dyrektor dwadzieścia lat, to jubileusz jaki świętuje działający przy szkole Klub Wolontariatu "Razem". Podczas tegorocznej akcji pieczenia pierników, podsumowano ten czas, był także jubileuszowy tort.

Wszystko zaczęło się 6 grudnia 2003 roku, kiedy to Renata Koszczewska-Smutek zorganizowała pierwsza akcję charytatywną dla dzieci ze świetlicy wiejskiej w Piechcinie. Dziś klub to miejsce, w którym działa 500 wolontariuszy, a przez minione dwadzieścia lat jego działacze pomogli 1000 osobom, a także domom dziecka, rodzinnym domom dziecka, seniorom świetlicom wiejskim, ośrodkom wsparcia ofiar przemocy, ośrodek dla bezdomnych w Inowrocławiu, schronisko dla zwierząt, czy stowarzyszenie Wędka z Torunia. Klub Wolontariatu "Razem" z Piechcina stara się pomagać tym wszystkim osobom kompleksowo, dając m.in. pomoc prawną.

- To jest bezcenne, kiedy jedna osoba może podarować czas drugiej osobie, wtedy kiedy go najbardziej potrzebuje. Tak naprawdę nikt z nas nie wie jak nasze życie się potoczy i kiedy my będziemy potrzebować pomocy. Tym wszystkim, którzy przez te dwadzieścia lat byli, trwali, pomagali ale przede wszystkim dawali i poświęcali siebie dla drugiej osoby bardzo serdecznie dziękuję - powiedziała podczas jubileuszowego spotkania dyrektor szkoły.