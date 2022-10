Wielkie polskie sportsmenki rozmawiały o umiejętności podnoszenia się z porażek

Śniadanie Mistrzyń to zajęcia edukacyjno-sportowe, w trakcie których bardzo duży nacisk stawiany będzie na motywację oraz budowanie wzajemnych relacji. Motywem przewodnim czwartkowego spotkania w Żninie, w którym udział wzięło ponad dwieście osób, było hasło „Porażka, czyli przystanek w drodze do sukcesu. Na zaproszenie Otylii Jędrzejczak mówiły o tym także inne mistrzynie sportu – lekkoatletka Marika Popowicz-Drapała, specjalistka w short tracku Patrycja Maliszewska oraz Weronika Nowakowska, była znakomita biathlonistka.

– Projekt śniadanie mistrzyń łączy pokolenia, bo tak naprawdę w projekcie biorą udział nie tylko młode osoby, także mamy, czy babcie. Gościmy również chłopców, bo nasz projekt jest koedukacyjny. Porażka w drodze do sukcesu to temat, który tak naprawdę pokazuje nam to, co jest niezwykle istotne i ważne. Pokazuje, że sukces to nie jest tylko medal na szyi. Cieszę się bardzo z frekwencji, bo zapisy skończyły się po czterech dniach, a są nawet osoby, które przejechały sto kilometrów, by się z nami spotkać. To pokazuje, jak ważny i potrzebny jest nasz projekt. Moje hasło przewodnie, takie życiowe, brzmi „porażka to przystanek w drodze do sukcesu”, czyli dokładnie jak, jak temat dzisiejszego spotkania – mówiła Otylia Jędrzejczak.