Wieści z branży agro. Nowe hodowle świń, platforma do handlu, rywalizacja ze sztuczną inteligencją w ciągniku

Zapraszamy na przegląd wydarzeń i doniesień z firm branży agro w drugiej dekadzie kwietnia 2021. Claas nagrodził swoich dealerów i testował z rolnikami sztuczną inteligencję w ciągniku, InsERT rozwija platformę Agralan, grupa Azoty powołała zarząd na kolejną kadencję, Gobarto planuje uruchomić kolejne hodowle.

Claas testował z rolnikami sztuczną inteligencję w ciągniku W kwietniu Zespół CLAAS Polska przeprowadził drugi etap konkursu „Wyzwanie CEMOS”, podczas którego 3 finalistów-rolników podjęło próbę pokonania systemu CEMOS w ciągniki CLAAS AXION 960 na polu. Warto odnotować, że Ciągnik AXION 960 ze wspomnianym systemem otrzymał tytuł „Tractor of the year 2021” w kategorii „Sustainable”. - CEMOS doradza operatorowi, jak poprawnie ustawić ciągnik, aby jak najlepiej wykorzystać go podczas pracy - wyjaśnia dr Barbara Raba-Przybylak z CLAAS Polska. - Sam system zaś uczy się na podstawie wykonywanego zadania i koryguje ustawienia ciągnika w razie potrzeby w zależności od zmieniających się warunków na polu. Prowadząc „dialog” z operatorem, optymalizuje interakcję pomiędzy ciągnikiem a dołączanym narzędziem, co pozwala uzyskać najlepsze rezultaty – podkreśla dr Raba-Przybylak.

Test w Polsce polegał na rywalizacji trzech doświadczonych operatorów z systemem CEMOS. Ich głównym celem było pokonanie systemu lub jak największe zbliżenie się do wartości spalania w litrach na hektar uzyskiwanego przez ciągnik AXION 960.

- Okazuje się, że balastowanie i dobór odpowiedniego ciśnienia w kołach ma duży wpływ na trakcję ciągnika i na spalanie, co przekłada się na lepszą wydajność na hektar - mówi pan Mateusz, które zwyciężył w konkursie. Osiągnął wynik bliski do systemu CEMOS, ale jednak nie udało mu się go pokonać. InsERT rozwija platformę Agralan Twórcą platformy Agralan jest InsERT – największy w kraju (pod względem liczby sprzedanych licencji) producent oprogramowania dla firm. Platforma zawiera ogłoszenia, zarówno skupujących, jak i – bezpłatne – oferujących do sprzedaży swoje produkty rolników. Jej twórcy zapewniają, że jest tam łatwa w zarządzaniu baza kontrahentów, udostępnianie ogłoszeń przez SMS i e-mail czy tylko wyselekcjonowanym odbiorcom, najbardziej aktualna mapa skupów z jawnymi cenami.

- Włożyliśmy dużo zapału i wysiłku w stworzenie Agralana, starając się, by był jak najlepiej dopasowany do potrzeb użytkowników. Wiele osób potwierdza, że nam się to udało – mówi Krzysztof Raszczuk, pełnomocnik zarządu firmy InsERT, doradca ds. inwestycji.

- Intensywnie pracujemy nad tym, by spotkania sprzedających i kupujących na platformie były maksymalnie efektywne, szybkie i łatwe, a także powszechne, bo to jest warunkiem jej przydatności – uzupełnia Jarosław Jaszczuk, menedżer ds. kluczowych klientów. – Zachęcamy rolników do wszelkiej aktywności: rejestrowania się na platformie, zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń sprzedaży, przeglądania ogłoszeń kupna, wyrażania opinii o Agralanie na naszym Forum czy na Facebooku. Jesteśmy pewni, że taka aktywność przyciągnie na platformę kolejnych kupujących i uczyni ją narzędziem pierwszego wyboru na rynku – dodaje menedżer Agralana.

95. urodziny marki Pioneer Pioneer® wywodzi się ze Środkowo-Zachodnich Stanów Zjednoczonych, ale obecnie działa na całym świecie. W Polsce Pioneer® prowadzi działalność od 1986 roku. - To Pioneer® pomógł stworzyć rolnictwo, jakie znamy, nie tylko w USA, ale na całym świecie - powiedział Paweł Trawiński, dyrektor działu sprzedaży nasion w Corteva Agriscience w Polsce. - W Polsce Pioneer® od 35 lat dostarcza rolnikom wysokiej jakości nasiona i wspiera ich w prowadzaniu gospodarstw rolnych. Historia firmy zaczęła się w 1926 od realizacji pomysłu na wyhodowanie nasion mieszańców kukurydzy. Pioneer® był jedną z pierwszych firm nasiennych, która rozpoczęła hodowlę nowoczesnych, zaawansowanych nasion odmian mieszańcowych. Dziś jest to rozpoznawalna na całym świecie marka, która należy obecnie do Corteva Agriscience, globalnego lidera w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa.

Grupa Azoty powołała zarząd na nową kadencję Podczas posiedzenia, które odbyło się 19 kwietnia Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. powołała Członków Zarządu Grupy Azoty S.A. na nową, XII kadencję. Skład zarządu Grupy Azoty S.A. od 18 maja br. będzie przedstawiał się następująco: Tomasz Hinc – Prezes Zarządu - pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 grudnia 2020 roku do chwili obecnej.

Mariusz Grab – Wiceprezes Zarządu - pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki od 17 maja 2018 r., (w okresie do 22 października do 30 listopada 2020 r. Prezes Zarządu) do chwili obecnej.

Filip Grzegorczyk – Wiceprezes Zarządu - pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 15 grudnia 2020 roku do chwili obecnej.

Tomasz Hryniewicz – Wiceprezes Zarządu - został powołany na stanowisko Członka Zarządu Spółki 12 czerwca 2019 r., od 5 lipca 2019 r. do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Grzegorz Kądzielawski – Wiceprezes Zarządu - pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 20 czerwca 2017 roku do chwili obecnej.

Gobarto planuje uruchomić kolejne hodowle W 2021 r. grupa Gobarto planuje uruchomić w ramach programu Gobarto 500 14 nowych profesjonalnych hodowli trzody chlewnej. Celem firmy jest m.in. zwiększanie bezpieczeństwa żywnościowego Polski. – Pomimo komplikacji związanych z pandemią koronawirusa realizujemy nasze wewnętrzne cele związane z programem Gobarto 500 – mówi Jacek Jagiełłowicz, prezes zarządu należącej do Gobarto S.A firmy Agro Gobarto Sp. z o.o. Jak podaje firma, w ostatnich miesiącach oddano do użytku 6 obiektów, zlokalizowanych w województwach wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim i kujawsko-pomorskim.

Program Gobarto 500 zrzesza niezależnych hodowców, którzy podpisują długoterminowe umowy o współpracy. Gwarantują one stały dochód, niezależnie od stanu koniunktury. Inwestycje prowadzone przez hodowców Gobarto 500 są na różnym etapie zaawansowania. Obecnie trwa budowa 5 obiektów. Kolejnych kilkadziesiąt projektów znajduje się natomiast na różnych etapach uzgodnień administracyjnych.

Konkurs dla dealerów Claas rozstrzygnięty Rokrocznie Firma CLAAS honoruje swoich najlepszych dealerów nagrodą DEALERA ROKU. O przyznaniu nagrody decyduje wynik badania poziomu zadowolenia klientów marki CLAAS, czyli kryterium, które jest najtrudniejsze do spełnienia, a zarazem najbardziej satysfakcjonujące. W 2021 roku CLAAS Polska uhonorował trzech dealerów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w badaniu: AGROAS sp. z o.o. sp. k.

AGRO SZNAJDER sp. z o.o.

PTH ROLTEX sp. z o.o.

