Wiesław Kozłowski przyjmie mandat radnego Grudziądza. Co z jego pracą w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Nieruchomościami?

Nie powiódł się za pierwszym razem przetarg na sprzedaż akcji spółki Olimpii Grudziądz S.A. Co dalej? [AKTUALIZACJA]

Nie wpłynęła żadna oferta od chętnego, który chciałby kupić udziały spółki Olimpia Grudziądz S.A. Prezydent postanowił powtórzyć przetarg. Tym razem przyjmowanie ofert trwa do 15 czerwca br. Sprzedaż spółki to według władz Grudziądza alternatywa do znalezienia sponsora dla finansowania tego sportu. A co jeśli drugi przetarg się nie powiedzie? Swoimi przemyśleniami dzieli się radny Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Smolarek który jest także członkiem komisji przetargowej.