Wiktor Przyjemski z Abramczyk Polonii Bydgoszcz po badaniach. Jest decyzja w sprawie startów

Kolejny komunikat klub wydał w środę. U nie miał dobrych wiadomości dla kibiców.

"Wiktor Przyjemski jest po kolejnych badaniach. Te odbyły się wczoraj pod okiem prof. dr hb. Zbigniewa Serafina w Szpitalu Uniwersyteckim im. Dr. Jurasza w Bydgoszczy, za co serdecznie dziękujemy. Wykryto obrzęk szpiku zęba i trzonu C2. Wiktor nie wystąpi w zawodach Tauron SEC oraz w meczach półfinałowych I ligi. Po ustąpieniu obrzęku Wiktor przejdzie kolejne badania kontrolne, które pozwolą określić moment wrotu na tor. Zarówno Wiktor jak i jego team będą z drużyną w Rybniku jak i podczas rewanżowego pojedynku w Bydgoszczy. Cały zespół intensywnie przygotowuje się do obu spotkań i przystąpi do nich w pełni zmobilizowany. Będziemy musieli radzić sobie bez Wiktora, ale zrobimy wszystko by wygrać" - czytamy w komunikacie.

Przypomnijmy, że pierwszy mecz w Rybniku już w niedzielę.