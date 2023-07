Wiktor Przyjemski z Abramczyk Polonii Bydgoszcz włączony do programu Polskiej Fundacji Narodowej PFNteam100

Program PFNteam 100 wspiera młodych i perspektywicznych przedstawicieli różnych dyscyplin sportowych. Do tej pory takie wyróżnienia otrzymywali tylko sportowcy z dyscyplin olimpijskich. Teraz do tego grona - jako pierwszy żużlowiec - dołączył Wiktor Przyjemski. Wychowanek bydgoskiego klubu, jest uznawany za jeden z większych talentów ostatnich lat. Świetnie spisuje się w lidze (jest najlepszym zawodnikiem Polonii i czołowym żużlowcem całej ligi), na koncie ma już pierwsze międzynarodowe sukcesy - złoto drużynowych mistrzostw świata i Europy juniorów. Teraz otrzyma dodatkowe wsparcie i będzie mógł się rozwijać. - Bardzo cieszę, że dostałem taką szansę i na pewno będę chciał ją jak najlepiej wykorzystać - zapewnił w rozmowie z bydgoszcz.tvp.pl.

- Niezmiernie się cieszę, że wykraczamy poza sporty olimpijskie. Namawiałem do tego od początku funkcjonowania programu: że jest pierwszy żużlowiec, że jest to żużlowiec z Bydgoszczy. To nie jest przypadek - skomentował z kolei Łukasz Schreiber, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, w rozmowie z TVP Bydgoszcz.