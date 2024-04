Wilki Krosno - Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Są składy, ma być hit

- To również bardzo wymagający rywal , jak większość w lidze - mówi Jerzy Kanclerz, prezes Polonii. - Do Krosna pojedziemy z nastawieniem na zwycięstwo, ale wszystko zweryfikuje tor.

Wilki na koncie też mają wygraną - cenną, wyjazdową w Gdańsku. Teraz liczą na drugą wygraną. - Dla naszej drużyny będzie to jedna z weryfikacji siły ekipy w bieżącym sezonie. Zrobimy, co w naszej mocy, by zwyciężyć i potwierdzić nasze aspiracje do miejsca w samym czubie tabeli na koniec rozgrywek - zapowiada Michał Finfa, menedżer Wilków w oficjalnym serwisie klubu. - Wygrana w Gdańsku na pewno dodała nam wiatru w żagle, aczkolwiek stać nas na zdecydowanie lepszą jazdę niż nad morzem. Każdy z naszych zawodników wie, nad czym popracować. Będzie ciekawie. Pojedziemy na maksa i postaramy się pokonać rywali. Mamy zmotywowany zespół i każdy da z siebie wszystko - zapewnił.