Wilki Krosno - Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Warunki trudne, ale lider pokonany!

Mecz w Krośnie miał być prawdziwym sprawdzianem formy dla obu drużyn. I Wilki, i Abramczyk Polonia mają wielką chęć powalczyć o awans do PGE Ekstraligi i są zaliczane do faworytów rozgrywek. Ligę lepiej zaczęła ekipa z Krosna, która wygrała trzy swoje mecze i usadowiła się w fotelu lidera. Jeśli więc ktoś miał wskazać faworyta tego spotkania, to szala przechylała się na stronę gospodarzy.