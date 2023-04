Wilki Krosno - Zooleszcz GKM Grudziądz. Będzie debiut Wadima Tarasenki [składy]

Jeśli Zooleszcz GKM ma szukać punktów, to również na wyjazdach. A jeśli już na obcych torach, to przede wszystkim w spotkaniach z takimi rywalami jak Wilki Krosno. Beniaminek, niezależnie od składu, zwykle potrzebuje czasu, by przystosować się do ekstraligowego tempa.

Wilki zresztą należą do grupy typowanej do walki o utrzymanie, z GKM i Unią Leszno. - Spotkanie z Grudziądzem to mecz o wymiarze "ciężkogatunkowym" - mówił Michał Finfa, dyrektor sportowy Wilków. - Spotkają się drużyny o podobnym potencjale. Spodziewamy się dużego oporu ze strony rywali.

Już wiadomo, że Zooleszcz GKM do Krosna pojedzie z Wadimem Tarasenko w składzie. Rosjanin polski paszport otrzymał dużo wcześniej, ale musiał jeszcze zdać egzamin na licencję Ż. Od kilku dni jest już do dyspozycji trenera Janusza Ślączki, a w niedzielę pokaże, czy będzie w stanie pomóc grudziądzkiej drużynie.