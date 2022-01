Wilki w powiecie wąbrzeskim. W ostatnich tygodniach mieszkańcy widzieli je kilkukrotnie

Wilki w gminie Ryńsk w powiecie wąbrzeskim

Mieszkańcy takich miejscowości jak Ryńsk, Przydwórz, Trzciano, Nielub, Czystochleb i Wronie w gminie Ryńsk w powiecie wąbrzeskim w ostatnich tygodniach kilkukrotnie zgłaszali do Urzędu Gminy w Ryńsku informacje o zauważonych w tych miejscowościach wilkach. Jak przekazał nam Łukasz Gapiński, zastępca wójta gminy Ryńsk były to sytuacje, w których mieszkańcy zauważyli wilki z terenu swoich budynków mieszkalnych. Zwierzęta te nie podchodziły jednak do ludzi, a przechodziły w znacznej odległości od domów. - Nie odnotowaliśmy zgłoszenia bezpośredniego kontaktu, w którym poszkodowanym byłby człowiek lub zwierzę domowe - przekazał nam Łukasz Gapiński, zastępca wójta gminy Ryńsk.

Temat pojawienia się wilków w gminie Ryńsk został poruszony przez radnych podczas Komisji Rady Gminy Ryńsk, natomiast pracownicy Urzędu Gminy w Ryńsku prowadzą rejestrację zdarzeń niebezpiecznych z udziałem zwierząt oraz ludzi. Do takich niebezpiecznych zdarzeń zaliczane jest podchodzenie wilków bezpośrednio pod budynki mieszkalne lub ataki na zwierzęta domowe lub gospodarskie. - Takim zdarzeniem nie jest pojawienie się wilków w okolicy domostw czy odcisk łapy w podłożu, lecz bezpośredni kontakt niosący za sobą zagrożenie. Żeby rozwiązać problem, należy najpierw zarejestrować takie zdarzenie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska może wydać decyzję administracyjną na konkretne działania od odstraszania po odstrzał zwierzęcia, jednak musi mieć to konkretne uzasadnienie i przede wszystkim być udokumentowane, np. poprzez zdjęcie wykonane telefonem komórkowym - przekazał nam Łukasz Gapiński, zastępca wójta gminy Ryńsk.