Wioślarski Puchar Świata. Nasi reprezentanci z Pomorza i Kujaw startowali z różnym skutkiem

To był ostatni międzynarodowy sprawdzian wioślarzy przed najważniejszą imprezą sezonu - mistrzostwami świata będącymi zarazem główną kwalifikacją do igrzysk olimpijskich w Paryżu, które odbędą się w dniach 3-10 września w Belgradzie. Biało-czerwoni zgłosili do regat 11 osad z czego dwie z nich, ze względu na problemy zdrowotne jednego z członków osad, zostały wycofane z rywalizacji. Na starcie nie stanęła czwórka podwójna aktualnych mistrzów świata i Europy, którzy tydzień wcześniej wystąpili w prestiżowych regatach królewskich w Henley oraz żeńska czwórka bez sternika.

Próba generalna nie wypadła zbyt okazale. Z dziewięciu polskich osad do finału A zakwalifikował się jedynie Artur Mikołajczewski, który do reprezentacji wrócił po perturbacjach zdrowotnych. Wioślarz Gopła, który był do tej pory etatowym partnerem swojego klubowego kolegi Jerzego Kowalskiego w dwójce podwójnej wagi lekkiej, tym razem wystąpił w jedynce. Spisał się znakomicie. Wygrał swój przedbieg i bezpośrednio awansował do półfinału, w którym to zajął drugie miejsce za Francuzem Baptistą Savaete. Dało mu to przepustkę do rywalizacji w finale A. W nim początkowo prowadził Francuz przed Mikołajczewskim. Na półmetku to Polak wysforował się na czoło stawki, a za nim płynął wioślarz gospodarzy Andri Struzina, brązowy medalista tegorocznych mistrzostw Europy z Bled. Wydawało się, że taka kolejność utrzyma się do mety, lecz na finiszu nieznacznie szybszy, o 0,33 sekundy okazał się Szwajcar. Konkurencją olimpijską jest jednak dwójka, a nie jedynka wagi lekkiej. W dwójce w Lucernie płynęli Daniel Gałęza i Jerzy Kowalski, którzy poprzez repesaże awansowali do półfinału. W nim zajęli 6. miejsce i przyszło im w finale B rywalizować o miejsca 7-12. Ostatecznie uplasowali się na 11 pozycji. Czy w tej sytuacji nastąpi powrót do dwójki Mikołajczewski - Kowalski?