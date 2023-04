Wiosna na Jeziorze Sępoleńskim. To perła Pojezierza Krajeńskiego. Bydgoscy kajakarze doskonale to wiedzą [zdjęcia]

Na sępoleńskiej przystani swój sprzęt pływający wodują członkowie i sympatycy Sekcji Turystyki Kajakowej Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Lotto – Bydgostia, by zaraz obrać kierunek na zachód...

Można też płynąć na wschód z nurtem Sępolenki (Sępólnej) aż do Zalewu Koronowskiego (na szlaku Brdy) w okolicach Krówki Leśnej, ale my chcemy spenetrować dwa tutejsze jeziora. One także zasilane są nurtem Sępolenki i kilku pomniejszych cieków.

To akweny rynnowe, polodowcowe – długie i wąskie. Sępoleńskie ma powierzchnię szacowaną od 156 do 159 hektarów i długość do 4,6 km. Zwierciadło Lutowskiego ma według różnych źródeł (a to duży rozrzut) od 101 do 167 ha, a długie jest na ok. 3,5 km, przy czym posiada zdecydowanie bardziej rozwiniętą linię brzegową i zatoki (noszące też nazwy osobnych, choć małych jezior).