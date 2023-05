Wkrótce ruszy nabór do klasy patronackiej ANWILU. Powstanie w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

„Jest to kierunek zajęć przeznaczony dla osób mających wyobraźnię techniczną oraz konstrukcyjną, interesujących się nowymi technologiami, w tym robotyką i automatyką, a także chcącym poznać zasady programowania CNC, CAD/CAM. Po ukończeniu klasy patronackiej uczeń zyska tytuł technika mechanika, czyli specjalisty posiadającego wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, zasad działania i projektowania maszyn oraz urządzeń mechanicznych. Będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie wytwarzania, uruchamiania i obsługiwania maszyn, jak również organizowania procesów produkcji. Osoba, która ukończy naukę w klasie patronackiej ZST we Włocławku będzie w pełni przygotowana m.in. do podjęcia pracy w ANWILU – jednym z największych przedsiębiorstw w naszym regionie. Mimo tego, iż włocławska spóła jest firmą chemiczną, to kandydaci posiadający wiedzę mechaniczną i zmysł techniczny są przez nią często rekrutowani. ANWIL to 4-krotny zdobywca tytułu TOP Employer Polska, gwarantujący stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym liczne benefity oraz rozwój i dalsze szkolenie.” - – czytamy w nadesłanej informacji prasowej.