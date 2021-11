Wkrótce w Kujawsko-Pomorskiem sypnie śniegiem. Jak jeździć, aby bezpiecznie wrócić do domu?

- Przy niesprzyjających warunkach pogodowych pamiętajmy o podstawach, czyli zachowaniu bezpiecznej prędkości i odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojazdu. Poruszanie się po śliskiej nawierzchni wiąże się ze znacznie wydłużoną drogą hamowania – radzi Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Jak precyzuje Bogusław Bach, właściciel Toruńskiej Akademii Jazdy, instruktor i licencjonowany kierowca rajdowy, taka odległość w normalnych pogodowych (sucha jezdnia) powinna wynosić co najmniej 3 sekundy, ale wtedy, gdy zacznie padać śnieg, czy generalnie gdy droga robi się śliska, trzeba ją zwiększyć do siedmiu - ośmiu. Należy wziąć pod uwagę to, że pod warstwą śniegu może być lód, a z nim mogą mieć problemy nawet najbardziej nowoczesne systemy bezpieczeństwa.