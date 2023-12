Właścicielka sklepików wiejskich w powiecie inoworcławskim ma radę: "Męczą Was tłumy w dyskontach? Zapraszamy do małych sklepów"!

- W małym handlu zawsze było ciężko, ale odkąd w naszej gminie pojawiło się Dino... ciężko to naprawdę delikatnie powiedziane, bo to jest dramat - ubolewa pani Ewa, właścicielka dwóch wiejskich sklepów w powiecie inowrocławskim.

Ktoś wpadł do sklepiku, bo zapomniał kupić czegoś w Dino?

- W Biedronkach, Lidlach i Dinach tłumy, a do nas ktoś zajedzie, jak np. zapomni kupić w sieci kiszonej kapusty, albo po papierosy. Towar mamy na pewno lepszy niż w znanej sieciówce, ale co z tego? W grudniu, choć święta, to kokosów się nie spodziewamy, zaś koszty rosną. Natomiast klientów, którym przeszkadzają kolejki w dużych sklepach i brak miejsc na parkingach, zapraszam na zakupy do nas. Z każdym porozmawiamy i potraktujemy po ludzku, a nie podmiotowo, jak w sieciówkach. Moi pracownicy nie muszą narzekać na tłumy, mają większy komfort. Jeszcze raz, zapraszam klientów do małych, polskich sklepów! - dodaje pani Ewa.