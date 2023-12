To prosty przepis na pyszne domowe pierniczki! Mamy też ciekawostki o piernikach, o których raczej nie wiecie

Puszyste serniki, słodkie, lukrowane pierniczki oraz aromatyczne ciasteczka doskonale przyozdabiają wigilijny stół. Świeże, domowe wypieki kuszą także domowników swoim wyjątkowym zapachem, jednak, aby świąteczne łakocie oczarowały domowników również smakiem, wykorzystajmy do ich tworzenia produkty wysokiej jakości.

Jak mówi ekspert z Młyna Jaczkowice, który produkuje np. Dolnośląską Mąkę Tortową Typ 450: - Bożonarodzeniowe ciasta i ciasteczka to nie tylko smaczne łakocie. To właśnie za ich pomocą możemy podzielić się miłością z najbliższymi, a wyjątkowe, aromatyczne zapachy niosą ze sobą wspomnie-nia z dzieciństwa, budząc w nas radosne emocje. Wypieki bożonarodzeniowe mają szczególne miejsce w naszych domach, dlatego warto zadbać by były przygotowane z jak najlepszych produktów oraz – od serca.