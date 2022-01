Włocłavia Włocławek po pierwszym tygodniu treningów. Odszedł nie tylko Łukasz Zapała

Zajęcia po zimowej przerwie piłkarze Włocłavii Włocławek wznowili w poniedziałek 10 stycznia. Pierwszy tydzień to przede wszystkim były testy oraz przedstawienie zmian oraz zapoznanie piłkarzy z nowym trenerem Kamilem Krajewskim.

- W pierwszy weekend dołożyliśmy grę wewnętrzną, aby jak najszybciej zobaczyć chłopaków w akcji. Szczególnie zależało nam na nowych oraz młodych zawodnikach, którzy dołączyli do zajęć - powiedział Kamil Krajewski, trener Włocłavii. - Następnym krokiem będzie dołożenie jednostki treningowej, czyli 4 treningi plus gra kontrolna oraz trening regeneracyjny (aktywny wypoczynek). Wszystkie zajęcia odbywają się na obiektach włocławskiego OSiR, który w pełni jest do tego przystosowany. Cieszy, że na zajęciach frekwencja dopisuje.