Włocławek testuje nową aplikację. Jakie ma funkcje?

Urząd Miasta Włocławek testuje funkcjonalność aplikacji TransparentneJST. Aplikacja jest bezpłatna dla mieszkańców , którzy dzięki niej mogą m. in. zgłaszać sprawy wymagające interwencji i być na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście.

- Od teraz najważniejsze informacje z Włocławka a także możliwość zgłaszania interwencji są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Wystarczy telefon komórkowy i odpowiednia aplikacja, by z dowolnego miejsca dowiedzieć się np. o inwestycjach czy spotkaniach, ale też zgłosić dzikie wysypisko albo niedziałającą sygnalizację

– informuje Aleksandra Bartoszewska, główny specjalista ds. informacyjno-publicystycznych w Urzędzie Miasta we Włocławku.

Jakie funkcje posiada aplikacja TransparentneJST?

Aplikacja TransparentneJST posiada dwie funkcje: ogłoszenia i zgłoszenia. Ogłoszenia, to najważniejsze informacje z Włocławka dotyczące np. remontów, awarii, spotkań i różnych wydarzeń. Wysyłane są do użytkowników aplikacji w formie powiadomień. Natomiast moduł zgłoszenia, pozwala zgłaszać sytuacje, które wymagają interwencji. Koordynatorem modułu Zgłoszeń jest Straż Miejska i to właśnie do niej w pierwszej kolejności będą napływały informacje o zdarzeniach. Następnie będą rozdzielane na poszczególne wydziały czy jednostki zgodnie z charakterystyką zgłoszenia.