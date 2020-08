Wody przybyło i znów można płynąć Kanałem Bydgoskim

Woda z byłego bydgoskiego Zachemu dostaje się do Wisły?

Ktoś w dwóch miejscach pociął rurę, która kiedyś dostarczała wodę do bydgoskiego Zachemu. Niektórzy twierdzą, że to złomiarze. W praktyce zanieczyszczona chemikaliami woda już może dostawać się do Wisły.