Wojewódzki plan rozwoju dróg rowerowych. Powiat sępoleński „białą plamą”?

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przygotowuje plan dotyczący opracowania korytarzy dróg rowerowych. We wrześniu lokalne samorządy (gminy i powiaty) otrzymały go do konsultacji, mając możliwość wniesienia uwag. Po zapoznaniu się z nim, władze powiatu sępoleńskiego wspólnie z gminami wystosowały pismo do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, po tym, jak się okazało, że tereny Krajny będą pod tym względem „białą plamą”. Taką informację przekazał włodarz gminy Sępólno radnym rady miejskiej, a wicestarosta Andrzej Marach radnym powiatu.

- Ku naszemu zdumieniu powiat sępoleński został prawie całkowicie pozbawiony korytarzy ścieżek rowerowych. Będąc na konsultacjach, wspólnie z wicestarostą wyraziliśmy swój sprzeciw. Tak nie może być. Jeśli to plan wojewódzki, to my również mamy potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Tym bardziej, że była informacja, że ścieżki mają łączyć cenne przyrodniczo tereny, a nawet województwa. Wymieniano Bory Tucholskie, ale my przecież mamy największy w regionie Krajeński Park Krajobrazowy – mówi Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.