WOŚP w Kujawsko-Pomorskiem 2024. Mamy relacje z miast naszego regionu - zobaczcie!

Ponadto ulicami Bydgoszczy i nie tylko przejechała tradycyjnie Retro Karawana WOŚP . Przejazd aut ozdobionych serduszkami WOŚP, tak jak w poprzednich edycjach, wzbudził zainteresowanie mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Specjalny mecz rozegrały koszykarki Basket 25, siatkarze BKS Visła Proline oraz kibice obu bydgoskich drużyn. Wiele było zabawy, ale najważniejsza była pomoc dla Orkiestry. Sercem orkiestrowego grania był Stary Rynek, gdzie w samo południe rozpoczęły się koncerty i trwały do późnego wieczora.

Na ulice Bydgoszczy wyruszyło 750 wolontariuszy WOŚP . Ci, których spotkaliśmy, opowiadali nam, że mieszkańcy nie zawiedli i byli hojni. Tradycyjnie w Centrum Handlowym Rondo przy ul. Kruszwickiej od godziny 10 rozpoczęło się "Wiosłowanie dla WOŚP". Wsparcie dla WOŚP można było również okazać podczas "Serduszkowego treningu z RUN Bydgoszcz dla WOŚP" w Myślęcinku. Jak co tydzień w niedzielę miłośnicy morsowania spotkali się na plaży w Pieckach pod Bydgoszczą, tym razem w orkiestrowym nastroju.

Ponad 3,5 tysiąca osób wzięło udział w niedzielnym 32. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w świeckiej hali . Prócz licytacji i występów były stoiska, fotobudka i pokazy m.in.: pierwszej pomocy. Sporo, bo za 3,5 tysiąca złotych wylicytowano brylantowe serduszko. Ale wiele innych licytacji kończyło się czterocyfrowymi kwotami. Nad jeziorem w Czaplach grupa świeckich morsów weszła do wody w środku zimy . - Wszystko w szczytnym celu – mówią.

Kilkunastu morsów z Klubu Morsa "Kormorany" wskoczyło do wody nad jeziorem Mochel . To w ramach wydarzeń Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która po raz kolejny grała w Kamieniu Krajeńskim.

Barwnie ubrani wolontariusze rozdający na ulicach czerwone serduszka, pierwsze koncerty i zabawy w orkiestrowym miasteczku - tak toruńska WOŚP rozpoczynała swoje finałowe granie. Później na Rynku Staromiejskim odbyła się już po raz 25 wielka ściskawa. To nic innego jak próba upchnięcia jak największej liczby osób w wyrysowanym na bruku gigantycznym sercu. I to się udało - zmieściło się w nim aż 500 osób. Na koniec zagrał zespół Kobranocka.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim zorganizowano sporo orkiestrowych atrakcji. Były występy artystyczne, pokazy tańca oraz licytacje. Kupić można było m.in. gadżety WOŚP, vouchery na usługi, prace artystyczne, rękodzielnicze, pyszności przygotowane przez gospodynie z gminy. Posilić można było się u pań z KGW popcornem, goframi, hot-dogami i watą cukrową.

Od rana na ulice Włocławka wyszło prawie pół tysiąca wolontariuszy. Kwesta uliczna prowadzona była do godz. 18.00. Na godzinę 21:40 w niedzielę zebranych zostało 500 000 zł - poinformował sztab WOŚP 2024 we Włocławku. To rekord.