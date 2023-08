"Da da da", czyli ucieczka przed rzezią niewiniątek

Muza mówi "Zamknij się!"

W biesiadnej prezentacji pojawiają się również portrety osób z lat 20. i 30. ubiegłego wieku (w tym liczne portrety dzieci). Mowa więc o osobach, które hipotetycznie mogą żyć do dziś, a na pewno żyje pokolenie ich dzieci i wnuków. W centralnym punkcie umieszczono obraz przedstawiający[b] Eugenię Dunin Borkowską, której w usta włożono piosenkę „Shut up and let me go” („Zamknij się i pozwól mi odejść”)[/b]. O ironio, Borkowska, muza wielu artystów znana była z subtelności, delikatności i nadzwyczajnej inteligencji.