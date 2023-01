Wracamy do sprawy. 20-letnia bydgoszczanka z córką koczowały na klatce schodowej

- Na klatce schodowej w kamienicy w Warszawie śpi kobieta z dzieckiem. Takie zgłoszenie dostali strażnicy miejscy z Warszawy w połowie zeszłego tygodnia. To mieszkaniec kamienicy miał powiadomić służby. Mundurowi zaraz pojawili się pod wskazanym adresem. Zastali 20-latkę i 2,5-letnią dziewczynkę.

- Matka przed kilkoma dniami, po kłótni z konkubentem, przyjechała z Bydgoszczy do rodziny na Grochowie - informuje biuro prasowe Straży Miejskiej w Warszawie. - Rodzina stwierdziła, że nie znajdzie dla niej miejsca, więc musi na własną rękę poszukać noclegu.

Municypalni więcej informacji nie przekazują. Kobieta nie chciała wracać do Bydgoszczy. W stolicy nie mieszkają inni krewni lub przyjaciele, u których mogłaby z małą przenocować. Młodej matce brakowało pieniędzy na wynajem czegokolwiek. Postanowiła spędzić z dzieckiem noc na klatce schodowej, właśnie we wspomnianej kamienicy.