Wspaniała akcja strażaków OSP Jeziora Wielkie na Jeziorze Ostrowskim w Przyjezierzu!

Około godz. 20:30 zwrócili uwagę na grupę młodych osób na rowerku wodnym.

- W pewnym momencie dwójka z nich postanowiła wyskoczyć z rowerka do wody. Jeden mężczyzna po chwili powrócił na pokład, drugi natomiast postanowił popłynąć wpław w stronę brzegu. Niestety źle ocenił swoje możliwości, zaczął ostatkiem sił krzyczeć o pomoc i tracić możliwość utrzymania się na wodzie. Na brzegu przebywało wówczas wiele osób przyglądających się sytuacji i oczekujących dalszych wydarzeń. Widząc co się dzieje, nasz druh a zarazem funkcjonariusz PSP w Mogilnie, rzucił się do wody na pomoc. Mężczyznę udało się w ostatniej chwili wyciągnąć na pomost, gdzie powoli odzyskiwał swoje siły pod okiem druha Sebastiana i druhny Kingi kończącej za kilka dni studia na kierunku ratownictwa medycznego - relacjonują strażacy z OSP Jeziora Wielkie.