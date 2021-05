Wybiorą przewoźników, którzy na Kujawach i Pomorzu będą nas wozić kolejami [zasady]

- O zwycięstwie w przetargu zdecyduje przede wszystkim cena usługi na konkretnej linii kolejowej - mówił podczas wczorajszej konferencji z udziałem ekspertów marszałek Piotr Całbecki. - Ocenimy także jakość usługi. Każdy z przewoźników może stanąć do jednego przetargu lub kilku, co jest czymś zupełnie nowym , bo wcześniej stosowaliśmy tryb powierzenia.

województwa, który jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w naszym regionie, zaprosił do tych konsultacji wszystkie przedsiębiorstwa z licencją na pasażerskie przewozy kolejowe - w kraju jest ich łącznie ponad 30.

W sumie przetargów będzie 10, tzn. każdy na osobny odcinek trasy kolejowej na Kujawach i Pomorzu, łącznie to ok. 6 mln kilometrów. Wartość kontraktów to prawie miliard złotych. Zdaniem ekspertów, przetarg powinien wymusić oczekiwane przez mieszkańców pozytywne zmiany w siatce połączeń.

Ryzyka spoczywają na samorządzie

Marszałek podkreślił, że to samorząd województwa weźmie na siebie większość ryzyk związanych z przewozami: - Mam na myśli koszty dostępu do trakcji, podatkowe czy energii elektrycznej na liniach zelektryfikowanych. Będzie odpowiedzialny za przychody, sprzedaż biletów, elastyczną taryfę, jako jej organizator. Wcześniej były to ryzyka po stronie wykonawców usług.

