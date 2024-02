Wybory samorządowe. Porozumienie Samorządowe zarejestrowało komitet wyborczy, bo chce Inowrocławia wolnego od politycznych sporów

Kandydatka na prezydenta odniosła się też do działań, jakie w odniesieniu do niej i jej miejsca pracy podejmował w ciągu ostatnich dwóch tygodni pełniący funkcje prezydenta. Nazwała je elementem brudnej kampanii i wywierania presji na jej współpracowników

- Pan Wojciech Piniewski miał objąć funkcję prezydenta, by w spokojny i bezpieczny sposób przeprowadzić nasze miasto przez okres pomiędzy wyborami parlamentarnymi a samorządowymi. Dziś widzimy, jak płonne były nadzieje zawarte w stanowisku inowrocławskich radnych z jesieni ubiegłego roku. Obserwujemy postępujące wykorzystywanie sprawowanej przez niego funkcji do promocji jego samego, jako kandydata w wyborach - stwierdziła Ewa Koman.

- Emocje podpowiadają mi, że należy bezwględnie walczyć z takim zachowaniem, jak to, którego doświadczyłam osobiście w ostatnich tygodniach. Stoję jednak na stanowisku, że miejskie służby nie mogą zajmować się humorami partyjnego działacza, ale musza skupiać się na codziennej, zwyczajnej pracy na rzecz mieszkańców. Dlatego dziś złożyłam na ręce Przewodniczących Rad Nadzorczych PGKiM i IGKiM moją rezygnację z prac w zarządach tych spółek. Wszelkie osobiste emocje wykorzystam do jeszcze większego skupienia na kontaktach z mieszkańcami i przekonaniu ich, że lepszy, wspólny, otwarty, Inowrocław naszych marzeń jest możliwy. I że razem bez wątpienia ten cel osiągniemy. Miasto musi być mieszkańców, nie działaczy partyjnych - podkreśliła Ewa Koman.

Poinformowała też, że jeśli nadal będą się pojawiać takie praktyki, to zostaną skierowane na drogę sądową lub do odpowiednich instytucji państwowych.

Wojciech Piniewski, pełniący funkcję prezydenta Inowrocławia komentuje

Do mediów trafił komentarz Wojciech Piniewskiego. Odnosi się on do informacji o uwolnieniu miasta od polityki, pisząc:

"Otóż w naszym mieście dzięki mądrej, odpowiedzialnej i konsekwentnej polityce udało się wybudować obwodnicę Inowrocławia, przebudować dworzec i teren wokół niego, dziesiątki kilometrów dróg, naszą dumę - Park Solankowy, wyremontować wiele szkół i przedszkoli, zrewitalizować centrum miasta oraz osiągnąć wiele innych celów, służących mieszkankom i mieszkańcom Inowrocławia. Mam przemyślany i skuteczny plan, jak zwiększyć listę tych inwestycji w najbliższych latach, i jeśli taka będzie wola mieszkańców, wprowadzę ją w życie, blisko współpracując z Rządem RP i premierem Donaldem Tuskiem, który już obdarzył mnie zaufaniem, Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Marszałkiem Województwa, instytucjami Unii Europejskiej. Po latach niesprawiedliwego traktowania Inowrocławia przez PiS tylko prezydent z poparciem Koalicji Obywatelskiej i większości politycznych sił skupionych w koalicji 15 października może przywrócić Inowrocławiowi i mieszkańcom to, na co zasługują."