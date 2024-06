Wybory uzupełniające do senatu w 2024 roku. PiS przedstawiło swojego kandydata. Zdjęcia

- Do 10 czerwca musimy zebrać dwa tysiące podpisów poparcia z naszego okręgu senackiego, tzn. Włocławek, powiat włocławski, aleksandrowski, lipnowski i radziejowski. Chcemy pokazać, że jesteśmy skuteczni. Chcemy odbić senat. Chcemy mieć senatora (…) po to, żebyśmy mogli wspólnie działać dla naszego regionu – mówiła podczas spotkania Joanna Borowiak, poseł PiS i kandydatka do Parlamentu Europejskiego.