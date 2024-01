Wycinka drzew pod budowę trasy S10 została wstrzymana - znamy powody tej decyzji

Wycinka drzew pod budowę trasy S10 rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Zgodnie z pierwotnymi planami, drwale mieli wyrąbać korytarz przebiegający przez fragment Puszczy Bydgoskiej na terenie nadleśnictw Cierpiszewo, Solec Kujawski, Bydgoszcz i Gniewkowo. Leśnicy mieli zamiar zakończyć wycinkę przed wiosennym wylęgiem ptaków. Planowana trasa ma przeciąć źródliska w Wypaleniskach i miejscowości Rudy pod Solcem Kujawskim, co wywołało spore protesty. Jak się dowiedzieliśmy, właśnie z tego powodu w piątek 19 stycznia wycinka została wstrzymana.

Zgodnie z projektem, 50-kilometrowy odcinek trasy S10 ma powstać na południe od Torunia i Bydgoszczy. Inwestycja obejmie ponad 750 hektarów. Zgodę na usunięcie drzewostanu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała w 2022 roku. Nie oznacza to jednak, że do wycinki zostało przeznaczone wszystko, co na tych 750 hektarach rośnie, trasa ma się bowiem częściowo pokrywać z obecną DK10.